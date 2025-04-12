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EPDK'den 20 şirkete lisans

EPDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, 20 şirkete lisans verildi, 4 şirketin ise lisansı sonlandırıldı.

Güncel
  • 12.04.2025 08:45
  • Giriş: 12.04.2025 08:45
  • Güncelleme: 12.04.2025 09:38
Kaynak: AA
EPDK'den 20 şirkete lisans
Fotoğraf: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 20 şirkete lisans verdi, 4 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 5 toplayıcılık lisansı, 6 üretim lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtıcı lisansı verildi.

Aynı piyasada 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 2 akaryakıt şirketine ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete maden yağı lisansı ve 1 şirkete de depolama lisansı verildi.

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