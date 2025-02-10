EPDK'den 48 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Denizli'nin Acıpayam ilçesinde regülatör ve HES üretim tesisi kurulması için 48 taşınmazın acele kamulaştırılması kararı aldı.

Konuya ilişkin karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "Denizli ilinde kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES üretim tesisi için gerekli olan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararda, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık ve Yolçatı köylerindeki toplam 48 taşınmazın ada ve parsel numaralarına yer verildi.