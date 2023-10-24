EPDK'den deprem bölgesindeki lisanssız elektrik üretimine ilişkin düzenleme

EPDK tarafından alınan kararla 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen kentlerde ilk kez devreye alınan lisanssız üretim tesislerinin ihtiyaç fazlası elektriğinin tamamı satışa konu edilebilecek.

Deprem bölgesinde bu yıl ilk kez devreye alınan lisanssız üretim tesislerinin ihtiyaç fazlası elektriğinin tamamı satışa konu edilebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat tarihli depremler nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde lisanssız üretim tesisleri için, bu yıl ilk kez devreye alınan tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen ve bu yıl devreye alınan üretim tesislerinde satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektrik miktarının tamamı dikkate alınacak.

Öte yandan, ilgili tesislerin 2023 ve 2024'e ait mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimlerinin her ikisinin de 2022'ye ait mahsuplaşılmamış değerden düşük olması durumunda, gelecek yıl satışa konu edilebilecek elektrik üretim miktarının hesaplanmasında 2022'ye ait tüketim verileri kullanılacak.