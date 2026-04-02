EPDK'den kritik karar: Elektrik zammına yeşil ışık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen "azami fiyat limiti"ni 4 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 4.500 TL/MWh seviyesine yükseltti.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası'nda uygulanacak yeni tavan fiyat limitlerini duyurdu. 2 Nisan 2026 tarihli ve 14459 sayılı Kurul Kararı ile enerji piyasasında dengeler alt üst oldu.

AZAMİ FİYAT YÜKSELDİ

Alınan karar doğrultusunda, elektrik piyasasında işlem gören azami fiyat limiti önemli bir artışla güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte:

Azami Fiyat Limiti: 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar 4.500 TL/MWh olarak uygulanacak.

Asgari Fiyat Limiti: Bu süreçte asgari fiyat limiti ise 0 TL/MWh olarak sabitlendi.

Yürürlük Tarihi: Yeni fiyat limitleri 4 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla hayata geçecek.

TÜM TEKLİFLER SİLİNDİ

Fiyat limitindeki bu keskin değişim nedeniyle, EPİAŞ sistemi üzerinden 4 Nisan ve sonrası için girilmiş olan tüm teklifler otomatik olarak silindi. Kurum, piyasa katılımcılarının mağduriyet yaşamaması için ileriye dönük tekliflerin yeni tavan fiyat olan 4.500 TL üzerinden ivedilikle güncellenmesi gerektiğini bildirdi.