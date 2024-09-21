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EPDK, elektrik iletim ek ücretini belirledi

EPDK, 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi. Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

Ekonomi
  • 21.09.2024 09:20
  • Giriş: 21.09.2024 09:20
  • Güncelleme: 21.09.2024 09:22
Kaynak: AA
EPDK, elektrik iletim ek ücretini belirledi
Fotoğraf: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

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