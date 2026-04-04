EPDK elektrik piyasasında 14 lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında toplam 14 lisans verirken, 1 şirkete ise şarj ağı işletmeci lisansı verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 üretim lisansı ve 1 toplayıcılık lisansı verildi. Aynı piyasada 3 üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Şarj hizmetleri piyasasında ise 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Karar kapsamında, lisans alan şirketler arasında güneş (GES), rüzgar (RES) ve biyokütle enerji projeleri yer aldı.