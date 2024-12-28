EPDK kararları Resmi Gazete'de: 15 bölgeye ilişkin tarifeler belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) 2025 yılına ait gelir tavanını belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre EÜAŞ'ın 2025 yılı sistem kullanım gelir tavanı 73 milyar 49 milyon 102 bin 367 lira olarak tespit edilirken, sistem işletim gelir tavanı 22 milyar 640 milyon 385 bin 225 lira oldu.

15 BÖLGE İÇİN TARİFELER BELİLENDİ

Ayrıca TEİAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için "İletim Sistemi ve Sistem Kullanımı ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri belirlendi.

Öte yandan, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesinde, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 175,0000 kuruş, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 380,0000 kuruş uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımladı.

Buna göre, Tebliğin 6. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan Kurulca belirlenen katsayının (KBK), 1 Ocak'tan itibaren mesken tüketici grubu için 1,05 diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanacak.