EPDK, Mesken elektrik tüketim miktarını 4 bin kWh olarak belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifelerde mesken tüketicileri, kamu kurumları ve mahalli idareler için yıllık 4 bin kWh tüketim limiti uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri ile tarımsal faaliyetler için 150 milyon kWh/yıl, diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh/yıl sınırı belirlendi.
Ayrıca, Kurulca belirlenen katsayılar (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05, diğer tüketici grupları için 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.
Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.