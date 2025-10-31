EPDK, Mesken elektrik tüketim miktarını 4 bin kWh olarak belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026 yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifelerde mesken tüketicileri, kamu kurumları ve mahalli idareler için yıllık 4 bin kWh tüketim limiti uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri ile tarımsal faaliyetler için 150 milyon kWh/yıl, diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh/yıl sınırı belirlendi.

Ayrıca, Kurulca belirlenen katsayılar (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05, diğer tüketici grupları için 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.