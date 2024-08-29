EPDK verileri: Doğalgaz stok miktarı haziranda azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,75, doğalgaz stok miktarı ise yüzde 29,8 azaldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hazirana ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 1 milyar 950 milyon 830 bin metreküpü boru hatlarıyla, 364 milyon 100 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğalgaz ithalatı, geçen yıl hazirandaki 2 milyar 332 milyon 420 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 0,75 azalarak yaklaşık 2 milyar 314 milyon 930 bin metreküpe geriledi.

EN FAZLA DOĞALGAZ İTHALATI AZERBAYCAN'DAN

Haziranda en fazla doğalgaz ithalatı, 996 milyon 950 bin metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 651 milyon 430 bin metreküple İran, 302 milyon 450 bin metreküple Rusya takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 364 milyon 100 bin metreküp LNG ithal edildi.

ELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜKETİMİ ARTTI

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 2 milyar 734 milyon 200 bin metreküpe yükseldi.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 1 artışla 916 milyon 420 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 113,1 artarak 805 milyon 350 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise haziranda yüzde 29,3 azalarak 17 milyon 490 bin metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğalgaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 düşüşle yaklaşık 3 milyar 446 milyon 230 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yaklaşık 3 milyar 202 milyon 530 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 243 milyon 710 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.