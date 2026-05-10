Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında toplam 32 lisans verdi. Karar kapsamında elektrik piyasasında 26 üretim lisansı verilirken, 3 üretim lisansı da sona erdirildi.

  10.05.2026 09:48
  Giriş: 10.05.2026 09:48
  Güncelleme: 10.05.2026 09:49
Kaynak: AA
EPDK’den elektrik ve petrol piyasasında 32 lisans kararı
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 26 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 2 organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildi.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi lisansı ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

Elektrik ve petrol piyasalarında toplam 32 lisans verilirken, elektrik piyasasında 3 üretim lisansı sonlandırıldı.

