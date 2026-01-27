EPDK’den yeni düzenleme: Elektrik başvuruları dijital ortama taşınıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikleri Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Düzenleme ile elektrik bağlantı başvuruları dijital ortama taşınırken, lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden belirlendi.

Düzenlemeyle beraber başvurular dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden yapılacak ve şirketler 7 gün 24 saat çalışan online sistem kurmakla yükümlü olacak. Lisanssız üretim tesisleri için bağlantı mesafelerine sınır getirilirken, ortak hat ve trafo kurulmasına imkân tanındı. Şebeke yatırımlarını üstlenen yatırımcıya, sonradan gelen kullanıcıların katılım bedeli ödemesi şartı getirildi.

Düzenlemede ayrıca tarımsal ve kırsal bağlantılara ilişkin yeni kriterler yer aldı.