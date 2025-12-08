Epic Games Kış İndirimleri Ne Zaman? Epic Games Ücretsiz Gizemli Oyun Ne Zaman Verilecek?

Dijital oyun dünyasının en çok takip edilen kampanyalarından biri olan Epic Games kış indirimleri için geri sayım başladı. Oyuncuların yıl boyunca beklediği bu dönem; dev indirimler, popüler oyunlarda büyük fırsatlar ve elbette merak uyandıran Epic Games gizemli ücretsiz oyun etkinliği ile geliyor. Peki kış indirimleri ne zaman başlıyor? Bu yıl ücretsiz gizemli oyunlar hangi tarihte dağıtılacak? İşte tüm detaylar…

EPİC GAMES KIŞ İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR

Epic Games, her yıl düzenlediği büyük kampanyalar arasında en çok ilgi gören kış indirimlerinin tarihini resmen açıkladı. Bu dönem, yüzlerce oyunda dev fırsatlar sunmasıyla biliniyor.

Epic Games Kış İndirimleri 2025–2026 Takvimi

Etkinlik Tarih Kış İndirimlerinin Başlangıcı 11 Aralık 2025 Kış İndirimlerinin Bitişi 8 Ocak 2026

Kış indirimleri boyunca Epic Games mağazasında yüzlerce oyunda %80’e varan indirimler uygulanacak. Bu süre zarfında hem AAA yapımlar hem de bağımsız oyunlar çok daha uygun fiyatlarla satın alınabilecek.

EPİC GAMES GİZEMLİ ÜCRETSİZ OYUN ETKİNLİĞİ

Epic Games’in oyuncular tarafından en çok beklenen etkinliklerinden biri, her yıl düzenlenen gizemli ücretsiz oyun kampanyasıdır. Platform bu yıl da geleneği bozmayarak etkinliğin yapılacağını duyurdu.

Gizemli Oyunlar Ne Zaman Verilecek?

Epic Games, kış indirimleri boyunca belirli aralıklarla büyük oyunları ücretsiz hale getirecek. Kullanıcılar bu oyunları mağaza sayfasından ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyip kalıcı şekilde sahip olabilecek. Ücretsiz oyunların her biri sınırlı süreyle erişime açılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi, oyunlar her açıldığında kapalı bir kutu simgesi ile “gizemli” şekilde sunulacak ve süre dolduğunda yeni bir ücretsiz oyun aktif edilecek.

EPİC GAMES KIŞ İNDİRİMLERİNDE OYUNCULARI NE BEKLİYOR?

%80’e varan oyun indirimleri

Gizemli ücretsiz oyunlar

Fırsat paketleri ve özel kampanyalar

Epic Games Kupon indirimlerinin yeniden sunulması muhtemel

Epic Games kış indirimleri ne zaman başlayacak?

Epic Games kış indirimleri 11 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 8 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Epic Games ücretsiz gizemli oyun ne zaman verilecek?

Gizemli ücretsiz oyunlar, kış indirimleri süresince belirli aralıklarla oyunculara dağıtılacak.

İndirimlerde hangi oyunlarda fırsat olacak?

Kampanya boyunca yüzlerce oyunda %80’e varan büyük indirimler uygulanacak.

Ücretsiz oyunları aldıktan sonra kalıcı oluyor mu?

Evet. Kullanıcı oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine eklediğinde kalıcı olarak sahip olur.

İndirimler kaç gün sürecek?

Kış indirimleri yaklaşık 1 ay sürecek.