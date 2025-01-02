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Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu

Kahramanmaraş Andırın'da epilepsi hastası Erol Demir (32), özel bir beton santralinde atık su havuzuna düşerek boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 02.01.2025 15:09
  • Giriş: 02.01.2025 15:09
  • Güncelleme: 02.01.2025 15:13
Kaynak: DHA
Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu
Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde epilepsi hastası Erol Demir (32), özel bir firmaya ait beton santralindeki atık su havuzuna düşüp boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Efirağzılı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait beton santralinde meydana geldi.

İddiaya göre; Erol Demir, santral içerisinde dolaştığı sırada dengesini kaybederek atık su havuzuna düştü. Yüzme bilmeyen Demir, boğuldu. Görevlilerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erol Demir / Fotoğraf: DHA

Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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