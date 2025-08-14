"Epözdemir soruşturması" tartışması: Şamil Tayyar'dan bir açıklama daha

Avukat Rezan Epözdemir'in tutuklandığı soruşturma, AKP içinde tartışmaya neden oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un ismini vererek "'Hatırlı' çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar" iddiasında bulunan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan yeni açıklama geldi.

Şamil Tayyar, tutuklanan Epözdemir'in telefonunun şifresinin MİT yardımıyla çözülmesinin planlandığını savundu. Tayyar, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Avukat Rezan Epözdemir’in ‘rüşvet’ suçlamasıyla tutuklanması çok önemli. Şifrelerini vermediği iki ayrı cep telefonunun MİT yardımıyla çözülmesi planlanıyor. iPhone marka telefonların şifrelerini kırmak için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabilir.

Şifreler kırılırsa, yargıdaki kirli ilişkiler ağının çözülmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor. Soruşturma derinleşirse, ucu nereye varır, kestirmek zor. İmamoğlu soruşturması kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturma süreci üzerindeki baskıyı kırdığını ve ucu kime ulaşırsa ulaşsın kimsenin müdahale etmemesi konusunda tavır koyduğunu biliyoruz. Bu sürecin çok yönlü sonuçları olacaktır, izleyip görelim."