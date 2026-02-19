Epstein bağlantıları tartışılan Gates, Hindistan'daki konuşmasını iptal etti

Jeffrey Epstein ile bağlantıları tartışma konusu olan Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates'in, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir yapay zeka zirvesindeki konuşmasını iptal edildi.

CNN'in haberine göre, Gates Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Gates'in "Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi"ndeki açılış konuşmasının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, yapay zeka zirvesinin temel önceliklerine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, Gates açılış konuşmasını yapmayacaktır" ifadesi kullanılırken, konuşmanın iptaline dair bir neden sunulmadı.

Gates'in adının, ABD Adalet Bakanlığının Epstein ile ilgili yayımladığı soruşturma dosyalarında birden fazla kez geçtiği belirlenmişti.

Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırmıştı.

Belgelerde, ismi gizlenen bir gönderici, Epstein'e yolladığı e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım, yorumum var" yazmıştı.

Göndericinin bunu telefonda tartışmak istemesi üzerine Epstein, "Her zaman arayabilirsin." yanıtını vermiş ve yazışmanın devamında, "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin" ifadesini kullanmıştı.

Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.