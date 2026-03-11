Epstein bağlantılı eski İngiliz Büyükelçisi'nin "itibar riski" uyarısına rağmen ABD'ye atandığı ortaya çıktı

Jeffrey Epstein'le yazışmaları ortaya çıkan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'un, İngiltere için "itibar riski" taşıdığı konusunda Başbakan Keir Starmer'ın uyarıldığı ancak buna rağmen büyükelçilik atamasının yapıldığı ortaya çıktı.

İngiltere hükümeti, Şubat 2025'te Washington'a büyükelçi olarak atanan ancak Epstein'le bağlantıları ortaya çıkmasının ardından eylülde görevden alınan Lord Peter Mandelson'un atama sürecindeki yazışmalar ve Epstein konulu belgeleri yayımladı.

Belgeler arasında Başbakan Starmer'a, Mandelson'la ilgili bilgilerin verildiği Aralık 2024 tarihli tavsiye yazısı da yer aldı.

Bu yazıda Mandelson'un ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'le 2002'de tanıştığı belirtildi.

Epstein'in çocuk istismarı suçlamasıyla cezaevine girdiği 2008'den sonra da ilişkinin sürdüğü aktarılan belgede, Mandelson'un Epstein hapisteyken ABD'deki evinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Mandelson'un 2002'de dönemin başbakanı Tony Blair ile Epstein'in görüşmesine aracılık ettiği de belirtilen belgede, Mandelson'un genel itibarıyla İngiltere için "itibar riski" taşıdığı vurgulandı.

GEÇMİŞ GÖREVLERİ VE TİCARİ İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DA UYARI YAPILDI

Tavsiye yazısında, Starmer'ın, Mandelson'un iki konuda daha itibar riski taşıdığı konusunda uyarıldığı görüldü.

Aynı zamanda Londra Metropolitan Polisine de verilen belgelerde, Mandelson'un kurucusu olduğu danışmanlık şirketinin TikTok, Shell, JP Morgan ve BP gibi küresel şirketlere hizmet verdiği ifade edildi.

Mandelson'un bu şirketlerle ABD hükümeti ya da İngiltere hükümeti arasında sorunların yaşanması halinde itibar riski oluşturabileceği uyarısı yapılırken, atama halinde Mandelson'un şirketteki görevlerinden ayrılmasının önemine işaret edildi.

Diğer uyarı ise Mandelson'un Ticaret Bakanlığı yaptığı 1998'de aldığı borçları belirtmediği için görevinden istifa etmesi hatırlatılarak yapıldı.

Bu uyarılara rağmen Mandelson, Şubat 2025'te İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak göreve başladı.

"BİLL CLİNTON'UN BULUŞMANIZI İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Hükümetin açıkladığı belgeler arasında, Mandelson'ın görevden alınması nedeniyle talep ettiği tazminatın görüşüldüğü e-postalar da yer aldı.

Belgelerde Mandelson'un 500 bin sterlin (yaklaşık 30 milyon lira) talep ettiği ancak hükümetin 75 bin sterlin (yaklaşık 4,4 milyon lira) ödemeye karar verdiği görüldü.

Ayrıca Epstein'in eski Başbakan Tony Blair'le görüştüğü güne ilişkin bilgiler de ilk kez bu belgelerin açıklanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Başbakanlık Özel Müşaviri Matthew Rycroft'tan Blair'e gönderilen 14 Mayıs 2002 tarihli yazıda, "Epstein bugün 17.00'de sizi görecek. Kendisi süper zenginlerin finansal danışmanı ve gayrimenkul yatırımcısı. (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton ve Mandelson'un arkadaşı." ifadeleri yer aldı.

Epstein'in mal varlığıyla ilgili bilgiler de veren Rycroft, Epstein'in, Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'la da arkadaş olduğunu belirterek "Prens ile Robert Maxwell'in kızı Ghislaine aracılığıyla tanışmış gözüküyorlar. Geçen yıl Sandringham Sarayı ve Windsor Kalesi'ni ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Rycroft, "Mandelson, Epstein'in Clinton'la seyahatte olduğunu ve Clinton'ın buluşmanızı istediğini söylüyor. Bilim, uluslararası ekonomi ve para trendleri konusunda görüşmenizin kıymetli olacağını düşünüyor." ifadelerine yer verdi.

EPSTEIN'DEN 75 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınırken, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'la ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde ise Mandelson'un, Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'un Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde, Epstein'e piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmış, Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Son olarak Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak atayan Starmer, Mandelson'un 2008 sonrasında da Epstein'la ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'un yalan söylediğini öne sürmüştü.

Mandelson, tüm bu ifşaatların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, geçen ay da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.