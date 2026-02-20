Epstein bağlantısı nedeniyle gözaltına alınan eski Prens Andrew, serbest bırakıldı

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Prens Andrew, dün gözaltına alınmıştı.

'Kamu görevini kötüye kullanma' şüphesiyle dün gözaltına alınan Andrew, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Epstein bağlantıları nedeniyle unvanlarını kaybeden eski Prens ve Kral Charles'ın kardeşi Andrew'un Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde arama yapılmıştı.

Kardeşi Andrew'un, Epstein bağlantıları nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Kral Charles, 'hukukun işlemesi gerektiğini' söylemiş ve konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını kaydetmişti.

Konuya ilgili kendisine sorulan soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump ise "Yaşananlar çok üzücü. Kraliyet ailesi adına gerçekten üzücü bir durum" dedi.

Kral Charles, nisan ayında ABD'yi ziyaret edecek ve Trump ile görüşecek.

TÜM UNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" unvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.