Epstein belgeleri açıldı: Putin, Zelenski ve Moskova kulisleri

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin yeni belgeler kamuoyuna açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı milyonlarca dosya arasında, Rusya ve Ukrayna siyasetine dair çarpıcı değerlendirmelerin yer alması dikkat çekti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturması kapsamında 3 milyondan fazla yeni belgenin daha yayımlandığını duyurdu. Belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isminin geçmesi ve olası halefine ilişkin ifadeler yer alması kamuoyunda tartışma yarattı.

“PUTİN’İN YERİNE GEÇEBİLİR” İFADESİ

11 Ocak 2012 tarihli bir belgede, o dönem Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili olan İlya Ponomarev için dikkat çekici bir değerlendirme yapıldı. Belgede, Ponomarev’in “Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden biri” olduğu öne sürülürken şu ifadeye yer verildi:

“Eğer öldürülmezse, Putin’in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak).”

PONOMAREV’İN UKRAYNA BAĞLANTISI

Rus basınında yer alan bilgilere göre, İlya Ponomarev Haziran 2016’da Ukrayna’dan oturum izni aldı, 2019 yılında ise Ukrayna vatandaşlığına geçti. Ponomarev hakkında Rusya’da açılmış çeşitli davaların bulunduğu da biliniyor.

BELGELERDE ZELENSKİ DE YER ALDI

Açıklanan Epstein belgelerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ismi de geçti. 2019 tarihli bir e-postada, Zelenski’nin yardım arayışı içinde olduğu öne sürülürken, Vladimir Putin’in bu duruma küçümseyici bir yaklaşım sergilediği iddia edildi.

Söz konusu e-postada, “Zelenski yardım arıyor. Putin, Zelenski’nin İsrailliler tarafından yönetildiğini söyleyerek küçümseyici bir tavır takınıyor” ifadeleri yer aldı.

EPSTEİN DOSYALARI VE TARTIŞMALAR

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Daha önce açıklanan dava dosyalarında; ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson ve avukat Alan Dershowitz gibi birçok tanınmış ismin adının geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Epstein’a ait bir “müşteri listesi”nin varlığına dair kanıt bulunmadığı açıklanmış; Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı belirtilmişti.