Epstein belgeleri: Belçika’ya uzanan temas ve siyasi etki iddiaları

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in Belçika'da 2018'deki hükümeti düşüren krizde rol oynadığı iddiası da yer aldı.

The Brussels Times, Jeffrey Epstein dosyalarında Belçika'yla ilgili iddiaları derledi. Prens Laurent’in adının bir e-posta yazışmasında geçmesinin ardından Belçika’da 2018’de yaşanan hükümet krizine ilişkin dikkati çekici bir iddia da ortaya çıktı.

Buna göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk dönemindeki danışmanlarından Steve Bannon'un, Epstein ile yaptığı yazışmalarda 2018’de Belçika hükümetinin düşmesinde rol oynadığı öne sürüldü.

Belgelerde Bannon'un Brüksel’de 8 Aralık 2018'de yaptığı konuşmadan söz edip hükümetin bu konuşmadan 5 saat sonra düştüğü iddiasına yer verildi.

Belçika’da 2018’de yaşanan hükümet krizi, esas olarak BM Küresel Göç Mutabakatı konusunda koalisyon ortakları arasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklanmıştı. Başbakan Charles Michel’in mutabakatı desteklemesi üzerine, koalisyonun en büyük ortağı olan Flaman milliyetçi N-VA partisi hükümetten çekilmiş ve Michel azınlık hükümetiyle devam etmek zorunda kalmıştı.

Koalisyonun dağılmasının ardından parlamentoda destek bulamayan Michel, Aralık 2018’de istifasını sunmuş, böylece hükümet düşmüştü.

BRÜKSEL'DE TEMAS ARAYIŞI

Belgelerde ayrıca Epstein’in Avrupa’da akademik kurumlar, araştırma projeleri ve çeşitli girişimler üzerinden bağlantılar kurmaya çalıştığını gösteren yazışmalar da yer aldı.

Yazışmalarda Epstein’in özellikle bilimsel araştırma, teknoloji ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlarla temas kurma girişimlerinden söz edildiği görüldü.

Bu çerçevede Epstein’in Belçika’da da temas arayışında olduğu, Brüksel merkezli akademik ve uluslararası çevrelere ulaşmaya çalıştığı anlaşıldı.

PRENS LAURENT’İN EPSTEİN BAĞLANTISI

Belgelerde ilk olarak Epstein’in bir yardımcısına, prensin iletişim bilgilerini ilettiği görülmüştü.

Dosyalarda, Epstein ile Belçika kraliyet ailesi arasında kurumsal veya düzenli bir temas olduğuna dair bir bulgu yer almazken Prens Laurent, iddiaların ardından Belçika resmi haber ajansı Belga’ya yaptığı açıklamada Epstein’in davetlerini reddettiğini ve onunla herhangi bir etkinliğe katılmadığını belirtmişti.

Laurent, geçmişte Epstein ile iki kez kısaca görüştüğünü ancak bu görüşmelerin sosyal çevreler aracılığıyla gerçekleştiğini ve herhangi bir ortak faaliyet içermediğini ifade etmişti. Belçika makamları tarafından konuya ilişkin açılmış bir soruşturma bulunmadığı da bildirilmişti.