Epstein belgeleri: Bill Gates ve Elon Musk'tan açıklama

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında açılan dava dosyalarının bir bölümünün kamuoyuna yansımasının ardından, dosyalarda adı geçen ünlü isimlerden art arda açıklamalar geldi. Bill Gates, Elon Musk ve Howard Lutnick, kendileriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BİLL GATES'DEN AÇIKLAMA

Soruşturma dosyalarında yer alan bazı e-postalarda, Microsoft’un kurucu ortağı ve eski CEO’su Bill Gates’in “Rus kızlarla” yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı dönemin eşi Melinda Gates’ten gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi. ,

Gates’in sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada bu iddiaları “asılsız ve saçma” olarak nitelendirerek reddetti. Sözcü, söz konusu e-postaların Epstein’ın kendi kurgusu olduğunu savunarak, bu belgelerin Epstein’ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı yansıttığını ileri sürdü.

"DEFALARCA REDDETTİM"

ABD’li milyarder Elon Musk da sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Epstein ile Karayipler’deki adalarına seyahat düzenlemek amacıyla temas kurduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Musk, Epstein ile yalnızca sınırlı düzeyde yazıştığını, Epstein’ın kendisini adasına ya da “Lolita Express” olarak bilinen özel uçağına davet ettiğini ancak bu davetleri defalarca reddettiğini ifade etti. Musk, e-posta yazışmalarının bağlamından koparılarak aleyhine kullanılabileceğini bildiğini, ancak Epstein ile herhangi bir “uygunsuz ilişkisinin” bulunmadığını vurguladı.

"HİÇ VAKİT GEÇİRMEDİM"

Epstein ile 2012 yılında iletişime geçerek “akşam yemeği ayarladığı” ortaya çıkan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de New York Times’a yaptığı açıklamada, “Onunla hiç vakit geçirmedim” diyerek iddiaları reddetti.

EPSTEİN DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde ölü bulunmuştu. Ölümü resmî kayıtlara intihar olarak geçerken, dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson ve Alan Dershowitz gibi birçok tanınmış ismin adının geçmesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı ise yaptıkları incelemede, Epstein’ın bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair kanıta ulaşılamadığını ve Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.