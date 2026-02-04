Epstein belgeleri: Nobel Direktörü'nden eski Nobel Komitesi Başkanı hakkında açıklama

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, eski Norveç Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland'ın, çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'dan önemli miktarda maddi menfaat elde etmişse, bu durumun etik kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonunun haberine göre, Harpviken, düzenlediği basın toplantısında, Epstein ile yakın ilişkileri ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı ve aynı zamanda eski Nobel Komitesi Başkanı da olan Jagland hakkında açıklamalarda bulundu.

Harpviken, "Eğer Thorbjorn Jagland, Jeffrey Epstein'dan önemli miktarda maddi menfaat elde etmişse, bu bizim etik kurallarımıza aykırıdır" dedi.

Henüz durum netleşmemişken Jagland hakkında yargıda bulunmak istemediğini dile getiren Harpviken, eski Norveç Dışişleri Bakanı'nın Epstein'la ilişkileri hakkında tam bir açıklama yapmadığını aktardı.

Harpviken, "Epstein'ın birçok yönden bilgi alışverişinde bulunduğu ve nüfuzu olan kişileri etkilemek istediği için bir ağ kurmakla ilgilendiğini düşünüyorum. Bu nedenle Norveç Nobel Komitesi Üyesi olarak son derece dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

Bu konunun gündeme geldiği için Nobel Barış Ödülü'nün itibarını korumak adına konuyu ciddiye almak zorunda olduklarını vurgulayan Harpviken, mevcut prosedürleri de gözden geçirip bunları güçlendirme ihtiyacını ele alacaklarını kaydetti.

Harpviken, Komite üyelerinin pahalı hediyeler almasının yaygın olup olmadığı sorusuna, "Bu çok nadir görülen bir durum çünkü böyle bir şey yapılmamalı" yanıtını verdi.

JAGLAND'IN, EPSTEİN İLE YAKIN İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, 2009'da eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden ve 2009-2015'te Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın, Epstein ile yakın ilişkisi bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Adı, 2 binden fazla belgede yer alan Jagland'ın Epstein'a gönderdiği bir e-postada, "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim. Ürdün, Filistin ve İsrail'e gidiyorum. Perşembe günü döneceğim" ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer e-postada, Jagland'ın, Epstein'in, cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı Ada'ya ziyaretinin planlandığı da görülüyor.

1996-1997'de Norveç Başbakanı olarak görev yapan Jagland, 2009-2019'da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ni de üstlenmişti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.