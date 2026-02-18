Epstein belgeleri: Paris Savcılığı 2 ayrı soruşturma başlattı

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelere ilişkin 2 soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Beccuau, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, paylaşılan yaklaşık 3 milyon Epstein belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili 2 ayrı soruşturma başlattıklarını dile getiren Beccuau, birinde cinsel suçlar ve insan ticareti, diğerinde ise ekonomik ve mali meselelerin soruşturulacağını anlattı.

"MAĞDURLARIN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Beccuau, söz konusu belgelerin bazı mağdurların travmalarını canlandıracağını ifade ederek, "Mağdurların yanında olmak istiyoruz" dedi.

Mağdurlara adalete başvurmaları çağrısında bulunan Beccuau, söz konusu kişilerin açıklamalarının tamamını dinleyeceklerini kaydetti.

Paris Savcılığı 14 Şubat'ta söz konusu belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak için özel bir ekip kurduğunu açıklamıştı.

JEFFREY EPSTEİN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.