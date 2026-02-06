Epstein belgeleri sarsıyor: CHP’li Tan Meclis’e taşıdı

Dış Haberler

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili paylaşılan belgeler, yeni detaylar ortaya çıktıkça dünyayı sarsmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’ı geçen yıl bu göreve atadığı ve "Mandelson’ın yalanlarına inandığı" için Epstein’in kurbanlarından özür diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ise Epstein dosyalarında Türkiye’yi ilgilendiren iddiaları TBMM’ye taşıdı. Tan, Epstein belgelerinde reşit olmayan kız çocuklarının “masaj eğitimi” gerekçesiyle Antalya’da bulunan Rixos Otel’e getirildiği yönündeki iddiaları hatırlattı. Tan ayrıca Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören arasında yapıldığı iddia edilen yazışmaları sordu. Tan, önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması için dokuz soru yöneltti.