Epstein belgeleri: Trump hakkında yeni iddia

Epstein belgelerinde, FBI'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Epstein’le olan ilişkisine dair ihbar aldığını gösterdiği öne sürüldü.

Gazete, Epstein davasına ait bazı dosyaların, ABD Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde pazartesi günü birkaç saat boyunca erişilebilir durumda olduğunu ve sonrasında kaldırıldığını ancak gazetenin belgelere erişilebilirken tüm dosyaları indirdiğini öne sürdü.

Gazetenin bu belgelere dayandırdığı haberine göre, belgeler, FBI'ın Trump'ın 2000'lerin başında Epstein ve mülklerinde düzenlenen partilerle olan ilişkisi hakkında birkaç ihbar aldığını gösteriyor.

Öte yandan söz konusu dosyalarda, bu konuda herhangi bir takip soruşturması yapılıp yapılmadığı veya bu ihbarların doğrulanıp doğrulanmadığı bilgisi yer almıyor.

Dosyalarda, 2021'de Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesine Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e karşı hükümetin açtığı davayla ilgili kayıtlar için bir celp gönderildiği bilgisi yer alırken New York'taki bir ABD savcı yardımcısının, Trump'ın Epstein'ın uçağıyla kaç kez uçtuğuna dair notları da bulunuyor. Bu notlarda söz konusu uçuşlardan birinde, sadece Trump, Epstein ve 20 yaşındaki bir kadın bulunduğu belirtiliyor.

Epstein'ın psikolojik değerlendirmeleriyle ilgili cezaevi yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı dosyalarda, Epstein'ın ölümünden yaklaşık 2 hafta önce kendisini özel bir koğuşta tutma konusundaki konuşmalar da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray, belgelerin neden yayınlandıktan sonra kaldırıldığına ve belgeler hakkındaki diğer sorulara ilişkin yanıt vermedi.

16 DOSYA KALDIRILMIŞTI

ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller, incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.