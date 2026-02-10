Epstein belgelerinde adı geçen Macron'dan ABD yargısına: İşlerini yapsınlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan ve kendi adının da yer aldığı yeni belgelere ilişkin ABD yargısının "işini yapması gerektiğini" söyledi.

Macron, Wine Paris sergisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada Epstein belgelerine ilişkin olarak, "(ABD) Yargı sistemi işini yapmalı, bu kadar" ifadelerini kullandı.

Epstein mağdurlarını düşündüğünü dile getiren Macron, "bu davanın özellikle ABD’yi ilgilendirdiğini" yineleyerek hakikatin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

FRANSA ULUSAL MECLİS BAŞKANI EPSTEİN BELGELERİ İLE İLGİLİ KOMİSYON KURULMASINA SICAK BAKMIYOR

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet Europe 1 kanalına yaptığı açıklamada mecliste Epstein davası ile ilgili bir soruşturma komisyonu kurulması talebini değerlendirdi.

Braun-Pivet, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin talep ettiği soruşturma komisyonunun "yargı sistemiyle yarış halinde olmaması" gerektiğini savunarak, dava ile gerçekleri ortaya çıkarmak için doğru adresin yargı sistemi olduğunu söyledi.

LFI partisi, eski bakanlar ve Macron dahil Fransız siyaset ve sanat camiasından isimlerin yer aldığı yeni Epstein dosyalarına ilişkin mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasını istemişti.

EPSTEİN BELGELERİNDE MACRON’UN İSMİ DE YER ALMIŞTI

Macron'un ismi cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görülmüştü.

Epstein'ın 30 Ağustos 2018 tarihindeki e-posta yazışmasında Macron'un kendisinden "kurumlar, politikalar, bilim dahil hemen hemen her konuda fikir istediğini" iddia ederek, Macron'dan "Avrupa'ya liderlik etmek istiyor, belki dünyaya." diye bahsettiği ortaya çıkmıştı.