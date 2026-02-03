Epstein belgelerinde adı geçen Slovak diplomat: Epstein'ı birçok kapı açabilecek değerli bir bağlantı olarak gördüm

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçmesi sonrası istifa eden Slovak diplomat Miroslav Lajcak, mesajları tekrar okuduktan sonra kendisini "aptal" gibi hissettiğini belirtti.

Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili kamuoyuyla paylaşılan yeni belgelerde, Epstein ile yaptığı mesajlaşmalarının açığa çıkması sonrası istifa eden Lajcak, konuya ilişkin Radio Slovakya'ya açıklamalarda bulundu.

Lajcak, mesajları tekrar okuduktan sonra kendisini "aptal" gibi hissettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı görevindeyken Epstein'le yaptığı görüşmeler dahil herhangi bir suça bulaşmadığını dile getiren Lajcak, bu görüşmeleri hatırlamadığını, dolayısıyla mesajların gerçekliğini doğrulayamadığını veya reddedemediğini belirtti.

Lajcak, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya siyasi bir darbe yapılmasını önlemek için istifa ettiğini aktardı.

Miroslav Lajcak, o dönem, "tanınmış politikacılar arasında kabul gören" birisi olduğu için Epstein'ı "birçok kapı açabilecek değerli bir bağlantı" olarak gördüğünü vurgulayarak, “Ancak bu beni sorumluluktan kurtarmaz. Kötü bir karar verdim ve uygunsuz bir iletişim kurdum. Bu mesajlar, aptalca erkek egolarının bir yansımasından başka bir şey değildi. Kendini beğenmiş erkeklerin şakaları." ifadelerini kullandı.

Birisinin cinsel istismarcıyla iletişim kurmasının onun da böyle olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lajcak, Epstein ile iletişiminin "eylemlerle değil, sözlerle sınırlı" olduğunun altını çizdi.

MUHALEFET PARTİSİNDEN EPSTEİN'IN SLOVAKYA BAĞLANTILARI NEDENİYLE SUÇ DUYURUSU

Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre, muhalefetteki İlerici Slovakya partisinden milletvekilleri Beata Jurik ve Zuzana Stevulova, Başsavcılığın önünde basın toplantısı düzenledi.

Jurik, "Jeffrey Epstein, artık ölü ancak onun iğrenç sapıklar ağı hala işlemeye devam ediyor. Bu kişilerin adalete hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve Slovakya'daki kurbanlar da adalete kavuşmalı." dedi.

Slovakya Ulusal Meclisi Genel Kurulu'na, Epstein'ın Slovakya'daki cinsel istismar kurbanlarını destekleyen bir karar tasarısı sunacaklarını dile getiren Jurik, bunun bir "siyasi manevra" olmadığını söyledi.

Stevulova ise mağdurların, bu konuyu dile getirmekten korkmamaları gerektiğini vurgulayarak, ilgili makamları, "Lajcak'ın güvenlik soruşturmasını incelemeye ve varsa iptal etmeye" çağırdı.

LAJCAK, İSTİFA ETMİŞTİ

Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen Fico'nun Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Lajcak, 31 Ocak'ta istifa etmişti.

Lajcak'ın Epstein ile yazışmalarının sık sık kişisel nitelik içerdiği ve bu görüşmelerde, "kadınlar ve jeopolitik meseleler" dahil birçok konuda sohbet ettikleri görülmüştü.

Epstein'ın, dönemin Slovakya Dışişleri Bakanı olan Lajcak'ı evine de davet ettiği ifade edilmişti.