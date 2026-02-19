Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü

ABD Adalet Bakanlığı'nın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yayımladığı dosyalarda bulunan fotoğraflarda, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita göze çarpıyor.

Bakanlığın yayımladığı dosyalarda bulunan fotoğraflarda, kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir İsrail-Filistin haritası bulunuyor.

Haritanın sağ alt köşesinde de eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın imzasının bulunduğu görülüyor.

İmzanın, Barak'ın resmi imzasına olan benzerliği dikkati çekerken, sosyal medyadaki birçok kullanıcı bunun "Büyük İsrail Projesi" kapsamında çizilmiş bir harita olduğunu savundu.

Dosyalarda yer alan e-posta yazışmalarında Epstein'ın, Ehud Barak ile birçok kez görüştüğü ve sıklıkla konuştuğu ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflarda ayrıca Epstein'ın küçük bir kız çocuğuyla bu tahtanın önünde çekilmiş pozları da yer alıyor. Küçük kızın yüzünün kapatıldığı fotoğraflarda Epstein'ın kızla uygunsuz bir şekilde temas halinde olduğu görülüyor.