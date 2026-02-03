Epstein belgelerinde Trump’ın adı 4 bin 500 yerde geçiyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı pedofil milyarder Jeffrey Epstein belgelerinin yankıları sürerken soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor. Üç milyon sayfa, 180.000 fotoğraf ve 2 binden fazla videoda tecavüz, istismar, çocuk cinayetleri, insan yeme, insanlık dışı dini ritüeller ve pek çok rezaletin yer aldığı belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın adı en az 4 bin 500 yerde geçiyor. Kontrollü olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde adı geçen dünyanın en zengin kişileri olan teknoloji milyarderlerden Elon Musk sessizliğini korurken Bill Gates suçlamaları reddetti.

İngiliz, Norveç, Danimarka kraliyet ailelerinden isimler de belgelerde yer alıyor. Belgelerde farklı gerekçelerle Türkiye’den ise eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve İhlas Holding’in sahibi Mücahit Ören’in de adı geçiyor. Epstein belgelerinde adı geçen Landon C. Thomas Jr. ile ilgili Amerikan Robert Koleji’nden yapılan açıklamada ise şahsın kendileriyle bir bağlantısının olmadığı belirtildi. Ören ise yazışmayı yalanlamadı, bir iş meselesi olduğunu söyledi.

Epstein belgelerinde adı geçen Veliaht Prenses’in oğlu tecavüz davası öncesinde gözaltına alındı.

Belgelerde adı en az bin kez geçen Norveç veliaht prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, bir kadına saldırmak, bıçakla tehdit etmek ve uzaklaştırma kararını ihlal etmek suçlamalarıyla gözaltına aldı. Tutuklama, Hoiby’nin birden fazla suçlama ile yargılanmasına iki gün kala gerçekleşti.

29 yaşındaki Hoiby, bugün Oslo Bölge Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Dört tecavüz iddiası ve eski partnerlerine yönelik saldırıların da aralarında bulunduğu toplam 38 suçtan yargılanacak. Savcılar, yeniden suç işleme riski bulunduğu gerekçesiyle Hoiby’nin 4 hafta boyunca gözaltında tutulmasını talep ediyor.

Tutuklama Hoiby’nin annesi Veliaht Prenses Mette-Marit’in, hüküm giymiş pedofili seks suçlusu Jeffrey Epstein ile geçmişteki temaslarına dair yeni belgelerin ortaya çıkmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.