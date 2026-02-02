Epstein belgelerinde yazışmaları ortaya çıkmıştı: İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'den açıklama

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein belgelerinde yazışmaları ortaya çıkan İhlas Holding’in CEO’su Ahmet Mücahit Ören açıklama yaptı.

Yayımlanan belgelerde Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu için 20 yıl hapis alan Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıkan Ören, e-postaları iş insanı Richard Branson ile tanışmak için gönderdiğini söyledi.

Ören, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, İngilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir.”

YAZIŞMALARDA NE YER ALIYOR?

Bünyesinde TGRT Haber ile Türkiye gazetesini bulunduran İhlas Holding’in CEO’su Ören, Maxwell ile yazışmalarında “Daha yaramaz (naughtier) olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek” ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

28 Eylül 2004 ile 16 Ekim 2004 tarihleri arasındaki yazışmalarda Virgin Group’un kurucusu Richard Branson’un da ismi geçiyor.