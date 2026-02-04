Epstein belgelerinde yeni detaylar ortaya çıktı: Genetik deneyler, cinayet iddiaları…

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında klonlama benzeri genetik çalışmaları ve cinayet iddiaları gibi birçok detay ortaya çıktı.

Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları, bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Dosyalarda, Eddy Aragon adında bir kişiye gönderilen "Gizli: Jeffrey Epstein" başlıklı e-postada, boğularak öldürülen iki yabancı uyruklu kadının Epstein'in emriyle New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği yakınlarına gömüldüğü iddiası yer alıyor.

İddianın Zorro Çiftliği'nde çalışan bir kişiden geldiği belirtilen e-postada, kadınların "cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü" öne sürülürken, yaşamını yitiren bu kişilerin Epstein ile eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in emriyle Epstein'ın çiftliğinin yakınlarına gömüldüğü ifade ediliyor.

E-postada ayrıca Epstein'in reşit olmayan çocuklara cinsel istismar uyguladığına, bir kadının intihar girişimi itirafına, "Matthew Mellon videosu" başlıklı bir video ve benzeri görüntülerin bağlantı adreslerine yer veriliyor.

Dosyalarda ayrıca eski kız arkadaşı Eva Andersson-Dubin'in Epstein'e 14 Ağustos 2010'da yolladığı bir e-postada, "Gelecek hafta ziyarete gel. (Dubin'in kızı) Celina'nın 5 arkadaşı gelecek." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Jeffrey Epstein ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (DepoPhotos)

EMBRİYO ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Bryan Bishop tarafından Epstein'e gönderilen e-postada, 3 haber linki yollandığı görülüyor.

E-postada "Eminim haberleri görmüşsündür. Teknik sorunun kısa özeti: Kullandıkları teknik nedeniyle mozaizm oranı çok yüksek, yani vücuttaki hücrelerin yalnızca düşük bir yüzdesi herhangi bir modifikasyon içeriyor." ifadesine yer verilirken, Bishop, kendi ekibinin testisteki kök hücreleri içermeyen yeni bir teknik üzerinde çalıştığını kaydediyor.

Bu yöntemin biyolojik babaya enjeksiyon gerektirmeyen, klonlamaya daha çok benzeyen bir embriyo düzenleme tekniği olduğunu aktaran Bishop, bu fikrin akıllarına bir anda geldiğini ve bu yönde ilerlediklerini belirtiyor.

Bishop aynı zamanda, yurt dışındaki laboratuvarlarının bazı "fare testis transfeksiyon" sonuçlarını bildirdiğini vurgulayarak, yaklaşık yüzde 5'lik bir transfeksiyon verimliliği gözlemlendiğini aktarıyor.

Bunun yeterli olabileceğinin altını çizen Bishop, testlere devam ettiklerini ancak bu yöntemin yeni embriyo modifikasyon tekniklerinin gerisinde kaldığı mesajını veriyor.

Bishop, e-postasını "Yakında tekrar konuşuruz" ifadesiyle sonlandırıyor.

Epstein ise Bishop'a attığı diğer bir e-postada, "Yatırım yapmakla bir sorunum yok. Sorun, liderlik ettiğimin görülmesi durumunda ortaya çıkıyor." ifadesini kullanıyor.

Bishop'un başka bir e-postada, Ukrayna'daki laboratuvarında daha fazla fare testi yapmaya devam ettiği imasında bulunması da dikkati çekiyor.

İSMİ BELİRSİZ KİŞİDEN EPSTEİN'E "ÖLDÜR" EMRİ

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda, ismi belirsiz bir kişiden Epstein'e gönderilen 30 Haziran 2014 tarihli e-postada, "Onu öldürmen için sana izin veriyorum. Görünüşe göre ... ile birlikte. Sana da bana da yalan söyledi." ifadeleri yer alıyor.

Epstein'in "Eyvah" yanıtını vermesi üzerine ismi belirsiz kişi cevap olarak e-postada, "Kimse sana yalan söyleyip de benden kurtulamaz. Hiç kimse. 'Hayret!' doğru." mesajına yer veriyor.

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda e-postayı gönderen kişinin Susan Hamblin olduğu iddia ediliyor.

DEEPAK CHOPRA'NIN İSMİ 3 BİNDEN FAZLA DOSYADA YER ALIYOR

Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla yeni dosyanın 3 binden fazlasında Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra'nın adı da yer alıyor.

Dosyalar arasında yer alan, Chopra'nın 8 Mart 2017'de Epstein'e gönderdiği bir e-posta sosyal medyada dikkati çekti.

Söz konusu e-postada Chopra'nın "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Chopra, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump'ın ABD Başkanı olmadan önce Epstein ile birçok görüntüsü ortaya çıkmıştı.

EPSTEİN VE THİEL'DEN, ABD'NİN ORTA DOĞU'DA KARIŞIKLIK AMAÇLADIĞI YORUMU

Belgelerde yer alan bir yazışmada, Epstein ile PayPal ve Palantir'in kurucu ortağı Peter Thiel'in Haziran 2014'te ABD'nin dış politika stratejilerini yorumladıkları görülüyor.

Epstein, gönderdiği e-postada, Thiel'in "kasıtlılık argümanını" sık sık duyduğundan bahsediyor.

Irak, İran, Libya, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'daki "karışıklığın" aslında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın "istediği şey" olduğu ihtimalini değerlendiren Epstein, "O halde bu stratejinin muazzam şekilde yerine getirildiğini itiraf etmek zorunda kalırız." ifadesini kullanıyor.

Thiel de Epstein'e verdiği yanıtta, "kasıtlılık argümanı" diye bahsettikleri kavramın esasen "ABD'nin dünyanın geri kalanıyla daha az ilgilenmesine" odaklandığını belirtiyor.

ABD'nin asıl planının bu olduğunu düşündüğünü ifade eden Thiel, "Her tarafta kötü adamlar olup da karmaşa ne kadar büyürse, o kadar az şey yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulunuyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.