Epstein belgelerinde yeni isim: Ohio Üniversitesi'ndeki jinekoloğa düzenli ödeme

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan belgelerde, Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesi Jinekoloji Bölümü Başkanı Dr. Mark Landon'a 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Belgelerde, "Eric" adlı bir kişinin Epstein'e 11 Nisan 2005'te attığı mesajda "Dr. Landon'ın 3 aylık 25 bin dolar ödeme vakti geldi, lütfen onaylayın" yazdığı görülüyor.

ABD basınında, Landon'ın, o dönem Epstein ile yakın ilişkisi bulunan ABD'li milyarder Les Waxner'ın adı verilen Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde 1987'den bu yana çalıştığına işaret edildi.

JİNEKOLOJİ VE DOĞUM BÖLÜM BAŞKANI

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde doktor ve profesör olarak çalışan Landon, aynı zamanda jinekoloji ve doğum bölümünün başkanlığını yürütüyordu.

Bu mesajların yanı sıra belgelerde, Epstein'in Landon'ın adresine en az 10 paket gönderdiği görülse de bu paketlerin içeriğine dair bilgi yer almıyor.

Landon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein veya herhangi bir mağduru için klinik hizmeti sağlamadığını, Epstein'in para idare firması New York Stategy Group'un olası biyoteknoloji yatırımları konusunda danışmanlık hizmeti için bu ödemenin yapıldığını savundu.

Epstein'in suç içeren faaliyetlerinden o dönem haberi olmadığını kaydeden Landon, bunların kınanması gerektiğini ve mağdurlar için "çok kötü hissettiğini" ifade etti.

MAXWELL'E '11 EYLÜL KOMİSYONU' TEKLİFİ

Dosyalarda incelenen e-postalarda Ed Epstein, 2003 yılında Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislane Maxwell'e 11 Eylül saldırılarının tarihine gönderme yaparak "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?" sorusunu yöneltiyor.

Maxwell ise Epstein'ın bu teklifini reddediyor.

Dosyalarda ayrıca fuhuş ağı kurmak suçundan tutuklanan Jeffrey Epstein'in Sanita adlı bir kişiye "Kimball'a başka bir kız verdim, çok heyecanlandı. Ona senin koyu renk göz tercih ettiğini söyledim" dediği görülüyor.

JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, iş insanı Bill Gates, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.