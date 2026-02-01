Epstein belgelerinden İhlas Holding'in CEO’su Mücahit Ören çıktı: “Daha yaramaz olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek”

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in de yazışmaları ortaya çıktı.

İhlas Holding, bünyesinde Türkiye gazetesi ile TGRT Haber’i bulunduruyor.

Holdingin CEO’su Ahmet Mücahit Ören ile Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu için 20 yıl hapis alan ve Epstein’in sevgilisi Ghislaine Maxwell ile 2004 yılına ait yazışmaları bulunuyor.

28 Eylül 2004 ile 16 Ekim 2004 tarihleri arasındaki yazışmalarda Ören’in “Daha yaramaz olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek” ifadesi dikkat çekiyor.

YAZIŞMALARDA NELER YER ALIYOR?

Serbestiyet'in çevirdiği yazışmalarda Dünyaca ünlü İngiliz yatırımcı, iş insanı ve Virgin Group’un kurucusu Richard Branson’un da ismi geçiyor.

28 Eylül’de Ghislaine Maxwell’in Ören'e gönderdiği e-postada “Bunu almayı dört gözle bekliyorum + eğer bana kim olduğuna dair bir biyografi vb. gönderebilirsen (iyi olur) - bunu söylemekten nefret ediyorum ama Richard bir züppe ve statü avcısıdır” ifadesi yer alıyor.

Ahmet Ören’in 16 Ekim 2004’teki cevap e-postasında ise şu ifadeler yer alıyor:

“Milady (Hanımefendi),

İşte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Bay (Richard) Branson’a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim.

Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin. Çok sevgiler ve saygılar. A”

Maxwell, “Bunu Pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim” yanıtını verirken Ahmet Mücahit Ören son e-postasında “Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha yaramaz (naughtier) olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek” ifadesini kullanıyor.