Epstein çıkışlarıyla gündemde olan ABD Kongre üyesi: “İntihar eğilimim yok, oldukça iyi yüzücüyüm"

Epstein belgelerine yönelik açıklamalarıyla bilinen ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Thomas Massie, X hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar eğiliminin olmadığını yazdı.

Massie, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'li muhafazakar gazeteciler Greg Price ve Laura Ingraham'a tepki gösterdi.

Bir X kullanıcısı ise Massie'ye verdiği yanıtta "Dürüst olmak gerekirse, seni henüz kovmamış olmalarına çok şaşırdım. İntihar eğiliminde olmadığını ve harika bir yüzücü olduğunu her gün halka hatırlatman gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Thomas Massie ise bu yoruma verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“İntihar eğilimim yok. Sağlıklı besleniyorum. Arabamın ve kamyonumun frenleri iyi durumda. Silah kullanma disiplinine dikkat ediyorum ve kendim de dahil olmak üzere kimseye silah doğrultmuyorum. Çiftliğimde derin su birikintileri yok ve oldukça iyi bir yüzücüyüm.”

I am not suicidal. I eat healthy food. The brakes on my car and truck are in good shape. I practice good trigger discipline and never point a gun at anyone, including myself. There are no deep pools of water on my farm and I’m a pretty good swimmer. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 13, 2026

EPSTEİN BELGELERİNİN SANSÜRLÜ VE EKSİ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Massie, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 3 milyon sayfadan oluşan son Epstein belgelerinin yeteri kadar şeffaf olmadığına dikkat çekerek tüm belgelerin kamuoyuna sunulması gerektiğini savunmuştu.

11 Şubat 2026'da açıklama yapan Massie, Epstein dosyalarında üst düzey kişilerin gerekçesiz şekilde sansürlendiğini belirtmişti.

İsimleri sansürlenen kişilerin açıklanamasını talep eden Kongre üyesi, söz konusu sansürün kamu güvenini zedelediğini belirterek durumu “korkunç” olarak yorumlamıştı.

İSRAİL LOBİSİNE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, İsrail lobisinin ABD siyaseti üzerinde büyük etkisi olduğunu açıkça söylemekten geri durmayan ve eleştiren bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Massie, 8 Haziran 2024'te, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) Kongre üzerindeki etkisini dile getirmişti.

AIPAC ile arasındaki gerilimin 2012'deki anlaşmazlığa dayandığını ve bu nedenle komitenin karalama kampanyalarına maruz kaldığını aktaran Massie, "İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar adında bir örgütleri var ve burada Evanjelikleri bir nevi koordine ediyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Massie ayrıca, 25 Temmuz 2024'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı, Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle protesto ederek katılmayan Kongre üyeleri arasında yer almıştı.