Epstein davasının sembol isimlerinden Virginia Giuffre intihar etti

Jeffrey Epstein’ın cinsel saldırı ağına karşı mücadelenin sembol isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Virginia Giuffre, Batı Avustralya’da yaşadığı çiftlikte intihar etti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Giuffre’nin “cinsel istismar ve insan kaçakçılığına karşı savaşan güçlü bir ışık” olduğu vurgulandı.

Giuffre’nin ölümünün ardından, avukatı Sigrid McCawley yaptığı açıklamada, “Onun cesareti beni daha sıkı mücadele etmeye itti. Dünya inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, tatlı meleğim” ifadelerini kullandı.

VİRGİNİA GİUFFRE KİMDİR?

Amerika doğumlu olan Giuffre, uzun yıllardır Avustralya’da yaşıyordu ve Epstein davasında öne çıkan en önemli tanıklardan biriydi. Giuffre, Epstein’ın Florida, New York, Virgin Adaları ve New Mexico’daki mülklerinde kendisini ve başka genç kızları cinsel istismara maruz bıraktığını açıklamıştı.

Giuffre 17 yaşındayken İngiltere Prensi Andrew tarafından tacize uğradığını iddia etmiş ve 2022 yılında açtığı davayı taraflar arasında varılan bir uzlaşmayla sonlandırmıştı.