Epstein dosyası Meclis gündeminde: CHP’li Öztürkmen’den kayıp çocuklar için soru önergesi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuoyuna yansıyan ve ABD'de yargı dosyalarına giren Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen e-posta yazışmalarına işaret ederek, Türkiye’deki kayıp çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. CHP'li Öztürkmen, Bakan Göktaş'a "Jeffrey Epstein’ın adının karıştığı uluslararası suç dosyaları kapsamında, çocuk ticareti iddiaları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından yürütülmüş adli ya da idari araştırma var mıdır?" diye sordu.

Türkiye'de kayıp istatistiklerinin net bir şekilde açıklanmadığını belirten Öztürkmen, 6 Şubat depremlerinin ardından kaybolan çocuklara ilişkin sorular yöneltti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Öztürkmen, "Türkiye’den çocuk ticareti" iddialarına ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Öztürkmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltildi:

“TÜRKİYE’DE SORUŞTURMA VAR MI?”