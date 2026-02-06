Epstein dosyası: Yönetmen Woody Allen, Beyaz Saray ziyareti ayarlamış

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, 2015'te yönetmen Woody Allen ve eşine Beyaz Saray ziyareti ayarlanmasında aracılık ettiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının bir kısmını kamuoyuyla paylaşmasının ardından ABD'li yönetmen Allen ile Epstein arasındaki bağlantının yeni ayrıntılarına ulaşıldı.

Kayıtlarda, Allen ve eşi Soon-Yi Previn ile Epstein'in New York'ta komşu olduğu ve üçlünün akşam yemeklerinde sık sık bir araya geldiği görülüyor.

Belgeler, Epstein'in, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi döneminde Beyaz Saray Danışmanı Kathryn Ruemmler aracılığıyla çift için Beyaz Saray turu talep ettiğini ortaya koydu.

Yazışmalarda Epstein'in Mayıs 2015'te Ruemmler'a gönderdiği bir e-postada, "Soon-Yi'yi Beyaz Saray'a götürebilir misin? Woody'nin siyasi açıdan çok hassas olduğunu varsayıyorum." yazdığı, Ruemmler'ın da "İkisine de Beyaz Saray'ı gösterebileceğime eminim." şeklinde cevap verdiği görülüyor.

Associated Press ajansının (AP) Beyaz Saray kayıtlarına dayandırdığı haberinde de Allen, Previn ve Ruemmler'ın Obama'nın Hawaii'de bulunduğu sırada 27 Aralık 2015'te pazar günü söz konusu ziyareti gerçekleştirdiği belirtiliyor.

E-postalarda ayrıca Epstein'in, Allen'ın film gösterimlerine birçok kez katıldığı ve filmlerini kurgulama sürecini izlemek üzere temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

WOODY ALLEN'A YÖNELİK CİNSEL TACİZ İDDİALARI

69’uncu Cannes Film Festivali’nde Allen’in oğlu Ronan Farrow’un The Hollywood Reporter’da kaleme aldığı makale damgasını vurmuştu.

Allen’in öz oğlu Ronan Farrow *Babam Woody Allen ve Sorulmayan Tehlileli Sorular* başlıklı makalesinde, üvey kız kardeşi Dylan’a cinsel tacizde bulunduğunu savunduğu yönetmene sahip çıkan festival ve medyaya suçlamalar yöneltilmişti.

Woody Allen’in yeni filmiyle ilgili basın toplantısından önce yayınlanan Farrow’un makalesi zamanlamasıyla dikkat çekmişti. Fakat basının taciz iddialarıyla ilgili soruları geçiştiren Allen filmiyle ilgili konuşmayı tercih etmişti.

Woody Allen, eski hayat arkadaşı Fia Farrow’la birlikte evlat edindiği kızı Dylan Farrow’un cinsel taciz iddiasını sürekli yalanladı. Allen, evlatlık kızı Dylan’ın “1992’de çocukken babamın cinsel tacizine uğradım” suçlamalarını “gerçekdışı ve yüz kızartıcı” olarak nitelemişti.