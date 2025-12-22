Epstein dosyasında Türkiye iddiası: "Kız çocukları istismar adasına götürüldü"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, ABD Adalet Bakanlığı'nın, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'den küçük kız çocuklarının da istismar adasına götürüldüğüne dair belge paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

Çömez'in paylaştığı belgede şu ifadeler kullanıyor: "… Bu lokasyonların herhangi birine seyahat ettiklerinde çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu geniş bir grupla birlikte cinsel istismar tekrarlanırdı. Sanık (Epstein) Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden, Asya’dan ve çok sayıda başka ülkeden, birçoğu İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları taşıdı.”