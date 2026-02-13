Epstein dosyasından Mehmet Öz de çıktı: Sevgililer Günü partisine davet etmiş

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) yöneticisi olarak görev yapan Mehmet Öz’ün 2016’da Jeffrey Epstein’ı Sevgililer Günü partisine davet ettiği ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı belgelerine göre, Öz, Epstein’e 1 Şubat 2016 tarihli bir e-postayla davetiye gönderdi. E-postanın konu satırında “Mehmet ve Liza Oz’un Sevgililer Günü Kutlaması” başlığı yer alıyor ve dijital bir parti davetiyesine bağlantı içeriyor.

Reuters'ın haberine göre, belgelerde Öz’ün adı 2016’da Epstein ile diğer yazışmalarında da yer alıyor.

Ocak 2016 tarihli başka bir e-postanın konu satırı “Dr Oz” olarak kaydedilmiş, ancak mesajın gövdesi kırmızı çizgiyle sansürlenmiş durumda.

Dikkat çeken nokta ise bu davetin, Epstein hakkındaki ilk cinsel suçlamaların Temmuz 2006’da kamuoyuna yansımasından yaklaşık 10 yıl sonra gönderilmiş olması.

2014 yılında da Preventive Medicine Research Institute tarafından düzenlenen ve Oz’un konuşmacı olduğu bir etkinliğe Epstein’in de davet edildiği, ancak katılmadığına ilişkin başka bir belge de dosyalarda yer aldı.

Dr. Öz, kamuoyuna açıklanan bu belgelerle ilgili herhangi bir suçlama ile karşı karşıya değil. Adalet Bakanlığı ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı’ndan konuya ilişkin yorum yapılmadı. Belgeler, Epstein’ın finans, siyaset ve akademi çevreleriyle ilişkilerini yeniden mercek altına alıyor.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde yaşamına son vermişti.