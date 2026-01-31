Epstein'e ilişkin 3,5 milyon sayfa belge yayımlandı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha paylaştıklarını bildirdi.

Adalet Bakanlığı’nda düzenlenen bir basın toplantında konuşan Blanche, Epstein’e ilişkin olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayınladığını açıkladı.

500'den fazla avukat ve uzmanın bu çalışmayı tamamlamak için uzun günler ve geceler geçirdiğini kaydeden Blanche, "Yasaya uyduk. Kanuna uyduk. Başkan Trump'ı, ya da herhangi birini korumadık. Epstein hakkında sakladığımız süper gizli belgeler yok” ifadesini kullandı.

NYT: FEDERAL YETKİLİLER, EPSTEİN'IN EN YAKIN ÇEVRESİNİ HARİTALANDIRDI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı. New York Times haberine göre, federal yetkililer, belgeleri inceleme esnasında Epstein'ın yakın çevresinin bir şemasını oluşturdu ve şemada "potansiyel suç ortakları" olarak değerlendirilen kişilere yer verdi.

Bunlar arasında Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, avukatı Darren Indyke, muhasebecisi Richard Kahn, mali danışmanı Harry Beller ve uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff yer aldı.

Şemada görseli sansürlenmediği görülen Indyke, Kahn ve Beller'in, "Epstein'ın en yakın çalışanlarından bazıları" olduğu ve bu kişilerin "Epstein'ın işlerinin iç işleyişinde yer aldıkları" kayda geçti.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI BARAK, EPSTEİN'IN DAİRESİNDE KONAKLAMIŞ

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı.

CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, Eski İsrail Başbakanı Barak ve eşi Priel'in, ABD'nin New York kentinde Epstein'a ait bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.

BARAK İLİŞKİYİ REDDETMEMİŞTİ

1999-2001 arası İsrail Başbakanlığı yapan Barak, daha önceki açıklamasında, 2003 yılında Epstein ile tanıştığını, Epstein hüküm giydikten sonra da kendisiyle ilişkisini sürdürdüğünü kaydetmiş ve "hiçbir zaman uygunsuz bir davranışa tanık olmadığını" savunmuştu.

LUTNİCK, EPSTEİN İLE AKŞAM YEMEĞİ AYARLAMIŞ

New York Times gazetesinin Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre Kasım 2012'de Epstein'ın asistanının, Lutnick'e gönderdiği e-postada, "Jeffrey Epstein, tatillerde St. Thomas'ta olacağınızı anlıyor. Bir araya gelebilmek için bazı telefon numaralarını size iletmemi rica etti." ifadesini kullandı.

O dönem Lutnick de Epstein'e gönderdiği bir e-postada kendisine ait teknede eşi, çocukları, bazı arkadaşları dahil grup olarak Karayipler bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde St. Thomas'a iniyoruz ve Pazartesi günü bir ara St. Bart's/Anguilla'ya gitmeyi planlıyoruz. Nerede bulunuyorsunuz? Pazar akşamı yemek uygun olur mu?" ifadesini kullandı.

Son yayımlanan belgeler arasında, Lutnick'in Epstein'ı 2015 yılında, o döneme denk gelen seçimlerde (Kasım 2016) ABD Başkanlığı için yarışan Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine davet ettiği de kaydedildi.

MUSK’IN EPSTEİN’E "ADAYA NE ZAMAN GİDELİM" DİYE SORMUŞ

Yeni paylaşılan başka bir e-postada ise 2013 yılında milyarder iş insanı Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı. Daha önceki açıklamalarında Epstein’in sahibi olduğu iki adadan birine gelmesi için yaptığı davetleri reddettiğini ileri süren Musk’ın 13 Aralık 2013 tarihli bir e-postada Epstein’e, "Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?" diye yazdığı görüldü.

Epstein’in ise 2 gün sonra yazdığı cevapta yılbaşında ziyarete uygun olduğunu ifade ederek, "Senin için her zaman yerimiz var" dediği görüldü. Yazışmaların devamında Musk’ın Epstein’e "Ayın 2’sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu ortaya çıktı.

‘SUÇ ADALARI’ TANIMLAMASI

Ulusal basında Epstein'ın, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" ve "Great St. James" adalarının cinsel istismar dahil, faaliyetleri için satın alarak kullandığı ve bu adaların, kamuoyunda " Epstein'in Karayipler'deki suç adaları" olarak tanındığı aktarılmıştı.