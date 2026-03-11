Epstein'in çiftliği yasadışı faaliyet iddiasıyla arandı

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait bir çiftlikte, yasadışı faaliyetler yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında arama yapıldığı bildirildi.

The Hill'in haberine göre, New Mexico Eyaleti Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalette Epstein'e ait "Zorro Çiftliği"nde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu aramanın, eyalet başsavcısı Raul Torrez'in talimatıyla Epstein'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu mülkün şu an eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'e ait olduğu aktarıldı.

Yetkililer, halkı bölgedeki herhangi bir dron faaliyetini durdurmaya ve "devam eden kolluk kuvvetleri operasyonuna müdahale etmemek" için mülkten uzak durmaya çağırdı.​​​​​​​

Öte yandan haberde, Huffines'in mülkü 2023'te satın aldığı ve burayı dini amaçla kullanılacak bir yere dönüştürmeyi planladığı ifade edildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.