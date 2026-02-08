Epstein'in hayatta olduğu iddia edilmişti: Fortnite'tan 'littlestjeff1' hesabına ilişkin açıklama

Fortnite oyun platformu, ‘littlestjeff1’ kullanıcı adının oyun platformunda aktif olmasının Jeffrey Epstein’in hayatta olduğuna kanıt olarak sunulmasına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Fortnite adlı oyunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bu, bir Fortnite oyuncusunun yaptığı hileydi. Birkaç gün önce, mevcut bir Fortnite hesabı sahibi, YouTube'da 'littlestjeff1' adının ortaya çıkmasının ardından, kullanıcı adını tamamen alakasız bir ad olan 'littlestjeff1' olarak değiştirdi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "'Fortnite Tracker' yalnızca mevcut adınızı gösterir, önceki değişiklikleri göstermez. Epic (Epic Games oyun şirketi) hesap sisteminde, kamuya açık belgede atıfta bulunulan kişinin e-posta adreslerine ilişkin herhangi bir kaydımız bulunmamaktadır. Kamuya açık belgenin yayınlanmasından bu yana, insanlar benzer görünümlü e-posta adresleri ve kullanıcı adlarıyla Fortnite hesapları oluşturmuştur."

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda yer alan ve Epstein’in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde "Fortnite Tracker" adlı sitede "littlestjeff1" adıyla kullanılan hesabın, oyunun 3 Aralık 2023’te başlayan ve 8 Mart 2024’e kadar süren bölümüne yükseldiği öne sürülmüştü.