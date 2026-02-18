Epstein'in New Mexico’daki Zorro Çiftliği için soruşturma başlatıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in New Mexico eyaletinde sahip olduğu Zorro Çiftliği'nde işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

New Mexico Eyalet Meclisi, yeni iddiaların ortaya çıkması üzerine Epstein'in eyalette 1993'te satın aldığı ve 2019'daki ölümünün ardından 2023'te satılan mülküne yönelik adım attı.

Meclisteki dört üyeden oluşturulan "Doğruluk Komisyonu" adlı panelin, çölün ortasındaki Zorro Çiftliği'nde işlendiği iddia edilen cinsel taciz ve diğer suçları soruşturması kararlaştırıldı.

Komisyon ayrıca yerel yetkililerin yıllar içerisinde Epstein ve yakın çevresinin işlediği suçlara göz yumup yummadığına ilişkin yolsuzluk soruşturması da yürütecek.

Komisyona başkanlık eden New Mexico Temsilciler Meclisi Üyesi Andrea Romero, Epstein'in cinsel istismar faaliyetlerinin bu çiftliğe uzandığına yönelik iddialar duyduklarını ve bunları aydınlatacaklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığının soruşturma kapsamında yayımladığı son belgelerde de boğularak öldürülen iki yabancı uyruklu kadının Epstein'in emriyle Zorro Çiftliği yakınlarına gömüldüğü iddiası yer alıyor.

Belgeler arasındaki bir yazışmada da Zorro Çiftliği için satın alındığı belirtilen Cornelis Cornelisz van Haarlem'in "Masumların Katliamı" adlı tablosu, "bebeklerin öldürüldüğü sahne" şeklinde tanımlanıyor.