Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" kamuoyuyla paylaşıldı

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

CNN'in haberine göre, ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notu yayımladı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusu henüz netleşmiş değil.

NOTU, EPSTEİN'İN HÜCRE ARKADAŞI BULMUŞ

New York Times'ın (NYT) haberine göre, hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not bulmuştu.

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlenmiş ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kalmıştı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurmuştu.