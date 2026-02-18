Epstein mağduru Rina Oh konuştu: "Topkapı Sarayı'na takıntılıydı"

Jeffrey Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağıyla ilgili konuştu. Rina Oh, Epstein için "Kendisinden ‘Sultan’ diye söz ediyordu" derken, Epstein’in ‘Topkapı Sarayı’na takıntılı olduğunu’ söyledi.

Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağıyla ilgili Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet’e konuştu. Rina Oh, Epstein’in kendisini bu ağa nasıl çektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Jeffrey Epstein ile eski model ve oyuncu olan en yakın arkadaşlarımdan biri olan Lisa Phillips aracılığıyla tanıştım. Kendisi bugün hayatta kalan mağdurlar için oldukça açık sözlü bir savunucudur. Lisa ve ben haftada birkaç kez görüşürdük ve 1990’ların sonlarından 2000’lere kadar uzun yıllar boyunca bir arkadaş çevresinin parçasıydık. Sanat koleksiyonerliği yaptığına dair bir şeyler duyduktan sonra, bir gün Epstein ile görüşmeyi kabul ettim."

"BURS VAADİYLE KANDIRDI"

Epstein’in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Rina Oh, şöyle devam etti:

"Onu bir daha asla görmek zorunda değildim ve burs ‘hiçbir koşula bağlı değildi’. Ancak durum böyle çıkmadı ve o bursun arkasına birçok koşul ekledi. Taleplerine uymayı reddettiğimde bursu derhal geri çekti ve okula gitmememden beni sorumlu tuttu. Benden beklediği şeyler, benim içinde olmak istediğim şeyler değildi. Az çok beklentilerini tahmin edebiliyorsunuzdur."

"‘SULTAN’ DİYE BAHSEDİYORDU"

Epstein’in kendisine iki kitap hediye ettiğini ifade eden Rina Oh, "Onunla tanışıp evinde buluşmamdan kısa bir süre sonra, bana incelemem için iki kitap verdi. Kitaplar yabancı bir dilde yazılmıştı. Bana planlarından bahsetti. Bir haremin parçası olacağımı ve onun ‘gözdesi’ konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, ‘Sultan’ diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum" dedi.

"HAREM PLANI VARDI"

Rina Oh, Epstein’in sıklıkla kendisine dile getirdiği bir ‘harem planı’ olduğunu söyleyerek, "Sultan, harem ve saray gibi kavramlardan bahsediyordu. Dünyayı bu çerçevede görmem için beni tamamen bu düşünce sistemine inandırmaya çalıştı. Bu fikir hoşuma gitmiyordu; ben ise sadece onun ayrıntılı ve uzun planlarını dinliyordum. Bunu, aramızda geçen entelektüel ve kültürel bir sohbet konusu sanıyordum. Bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Daha sonra ne kadar ciddi olduğunu bana gösterdi" diye konuştu.

"TOPKAPI SARAYI’NA TAKINTILIYDI"

Epstein'in Türkiye’den sık sık söz ettiğini belirten Rina "Osmanlı İmparatorluğu’na takıntılıydı ve sürekli bundan bahsediyordu. Benden Osmanlı İmparatorluğu haremiyle ilgili tüm tabloları, mimari yapıları, sarayları ve haremdeki kadınlar tarafından yazılmış anlatıları incelememi istedi. Son dönemde harem hakkında başka kitaplar da okudum ancak hiçbiri bana okumam için verdiği o iki kitaptaki bazı ayrıntılara değinmiyor. Topkapı Sarayı’na takıntılıydı ve mimarisini, kültürünü ve tarihini ayrıntılı biçimde incelememi istiyordu” ifadelerini kullandı.