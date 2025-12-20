Epstein skandalı: Yeni fotoğraf ve belgelerde kimlerin adı geçiyor

Kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan ve ölümü kayıtlara intihar olarak geçen milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmı açıklandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, 19 Kasım'da Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" Kongreden geçtiğini ve ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemesinin ardından süre doldu ve söz konusu belgeler, bir kısmı sansürlenerek açıklandı.

Bill Clinton ve Kevin Spacey

Belgelerde ve fotoğraf karelerinde yer alan isimler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton, oyuncu Kevin Spacey, model Naomi Campbell, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross gibi isimler bulunuyor

Michael Jackson ve Bill Clinton

ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Kamuoyuna sunulan yeni belgelerde fotoğraflar, mahkeme kayıtları, jüri belgeleri ve soruşturma sürecine ilişkin çeşitli dokümanlar yer aldı. Öte yandan Epstein dosyalarının önemli kısmının sansürlü olması, bazı sayfaların tamamen karartılması hem Amerikan kamuoyunda hem de ABD Kongresi'nde ‘şeffaflık’ eleştirilerini tekrar gündeme getirdi.

Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin Epstein’in sosyal çevresinde gösterildiği fotoğrafların büyük bölümünde çekim yeri ve tarihi gibi bağlam bilgileri yer almazken çok sayıda karede ise kişilerin yüzlerinin karartıldığı görüldü.





BİLL CLİNTON'IN YER ALDIĞI ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF ÖNE ÇIKTI

Gece saatlerinde ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan fotoğrafların birinde Clinton'ın, Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte havuzda olduğu, diğer fotoğrafta ise Clinton'ın Epstein'a ait olduğu düşünülen uçakta yer aldığı görüldü.

CLİNTON’UN SÖZCÜSÜ: BİZ İLK GRUPTAYIZ

Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena konuya ilişkin açıklamasında, Trump yönetimini, belgelerin yayımlanma sürecini geciktirerek "ileride yaşanabilecek gelişmelere karşı kendilerini korumaya çalışmakla" suçladı.





Urena, "Burada iki tür insan var. İlk grup, hiçbir şey bilmiyordu ve Epstein'ın suçları ortaya çıkmadan önce onunla ilişkilerini kesti. İkinci grup ise suçları ortaya çıktıktan sonra da onunla ilişkilerini sürdürdü. Biz ilk gruptayız." ifadelerini kullandı.

3. CHARLES’İN KARDEŞİ DE FOTOĞRAFLARDA

Belgelerde, İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’un da yer aldığı fotoğraflar bulunuyor. Prens Andrew’un, smokinli halde beş kadının dizine uzandığı bir kare de dosyalarda yer aldı.

3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew

EPSTEİN'IN "TRUMP'I 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUYLA TANIŞTIRDIĞI" İDDİASI

Dosyalarda, Epstein'in 1990'larda 14 yaşında bir kız çocuğunu ABD Başkanı Trump ile tanıştırdığı iddiasına yer verildi.

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu buluşmada, Epstein'ın Trump'a kız çocuğunu işaret ederek "Bu iyi, değil mi?" şeklinde bir ifadede bulunduğu, Trump'ın ise gülümseyerek başıyla onay verdiği aktarıldı.

Donald Trump cephesinden fotoğraflara dair açıklama yapılmadı. Ayrıca yayımlanmayan bazı belge ve fotoğraflarda da Trump’ın adının çeşitli iddialarda geçtiği öne sürülüyor.

EPSTEİN'DAN MAĞDURA YÖNELİK TEHDİT İDDİASI

Dosyalarda, Epstein hakkında şikayette bulunan ilk isimlerden biri olan sanatçı Maria Farmer'ın ifadeleri yer aldı.

Farmer, 1996'da FBI'a verdiği ifadede, Epstein için çalıştığı dönemde, 12 ve 16 yaşlarındaki kız kardeşlerine ait kişisel fotoğrafların Epstein tarafından çalındığını söyledi.

Şikayet dilekçesinde, Epstein'ın bu fotoğrafları potansiyel alıcılara sattığını belirten Farmer, durumu kimseye anlatması halinde evini yakmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

SANSÜRE TEPKİLER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Clinton'ın jakuzide görüntülendiği bir fotoğrafa ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yorumda, "Amanın" ifadesini kullandı.

14 yaşından beri Epstein'in cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdur Marina Lacerda, Adalet Bakanlığından daha fazla şeffaflık talep ederken sansürlemeler ve eksik yayınlar konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Thomas Massie, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Pam Bondi ve Todd Blanche tarafından bugün yayınlanan belgeler, Donald Trump'ın 30 gün önce imzaladığı yasanın ruhuna ve lafzına büyük ölçüde aykırıdır" ifadesini kullandı.

119 SAYFALIK JÜRİ İFADESİ TAMAMEN SANSÜRLENDİ

Diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna da X üzerinden yaptığı açıklamada, yayınlanan belgelerin Massie ve kendisi tarafından hazırlanan yasaya uymadığını belirterek 119 sayfalık bir jüri ifadesinden oluşan bir belgenin tamamen sansürlendiğini örnek verdi.

Senatör Jeff Merkley, belgelerin tamamının belirtilen tarihte yayınlanmamasının yönetimin "Epstein kurbanlarına adaleti sağlamayı reddetmesi" olarak değerlendirerek "kurbanlar için adalet ve Amerikan halkı için şeffaflık sağlamak için tüm yolları ve yasal araçları araştırdığını" söyledi.