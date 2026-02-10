Epstein yazışmalarında adı geçen Mücahit Ören kendi açıklamasına erişim engeli getirtti

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein belgelerinde ismi geçen İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören, kendi açıklamasının yer aldığı habere erişim engeli getirtti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein’e dair 3 milyon yeni belgeyi yayınlamasının ardından İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu için 20 yıl hapis alan Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıktı.

Ören, daha sonra söz konusu yazışmalara dair X hesabından açıklama yaptı.

Ören’in BirGün gazetesinde yayımlanan “Epstein belgelerinde yazışmaları ortaya çıkmıştı: İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'den açıklama” başlıklı haber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.

BTK'den yapılan açıklamada "04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi uyarınca, URL adresi belirtilen yayın hakkında içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BTK NEYE DAYANARAK ERİŞİM ENGELİ KARARI ALDI?

BTK, bazı durumları gerekçe göstererek erişim engeli kararı alabiliyor.

Kurum, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebiliyor.

ÖREN'İN YAZIŞMALARINDA NE YER ALIYORDU?

Bünyesinde TGRT Haber ile Türkiye gazetesini bulunduran İhlas Holding’in CEO’su Ören, Maxwell ile yazışmalarında “Daha yaramaz (naughtier) olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek” ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

28 Eylül 2004 ile 16 Ekim 2004 tarihleri arasındaki yazışmalarda Virgin Group’un kurucusu Richard Branson’un da ismi geçiyor.