Epstein’ın adasından yeni görüntüler: Fotoğraflar yayınlandı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın Karayipler’deki Little St. James adasındaki özel mülkünden çekilmiş fotoğraf ve videoları kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD’de Demokrat Parti milletvekilleri, çarşamba günü Jeffrey Epstein'ın Karayipler'deki özel adasından bir dizi fotoğraf ve video yayınladı.

ADA EVİNİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Yayınlanan yeni görüntülerde, Epstein'ın evindeki yatak odaları, ofis veya kütüphaneye benzeyen bir oda dikkat çekiyor. Bir başka karede, duvarda maskelerin asılı olduğu ve bir dişçi koltuğu bulunan bir oda görülüyor.

New York Times'ın haberine göre Epstein'ın son kız arkadaşı, onun paravan şirketlerinden biriyle ofis paylaşan bir dişçiydi. Videolar ise mülkün içinde çekilmiş gezinti görüntülerinden oluşuyor.

2020 YILINDA ÇEKİLMİŞLERDİ ŞİMDİ YAYIMLANDI

Söz konusu materyaller, ABD Virgin Adaları'ndaki kolluk kuvvetlerinden geliyor ve Epstein'ın 2019'da hapishanede ölümünden bir yıl sonra, 2020'de çekildiği belirtiliyor.

"PEDOFİL ADASI" OLARAK ANILIYORDU

Epstein'ın ABD Virgin Adaları'nda Little St. James de dahil iki adası bulunuyordu. Bazı yerel sakinler, New York Times'a bu adayı "pedofil adası" olarak adlandırdıklarını ifade etmişti.

2022 yılında, ABD Virgin Adaları başsavcısı, "düzinelerce genç kadın ve çocuğun adada insan ticareti, tecavüz ve esarete maruz kaldığı" iddiasıyla Epstein'ın mirasçılarıyla 100 milyon doları aşan bir tazminat anlaşması sağlamıştı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin üyesi Robert Garcia, “Bu yeni görüntüler Jeffrey Epstein’ın dünyasına ve adasına dair rahatsız edici bir tablo ortaya koyuyor. Bu fotoğraf ve videoları, soruşturmamızın kamuoyuna açık ve şeffaf yürütülmesi için yayımlıyoruz. Epstein’ın işlediği korkunç suçların tüm yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hayatta kalanlar için adalet sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

***

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca çocuğu cinsel istismara maruz bırakmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.