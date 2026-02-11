Epstein’ın ölümüyle ilgili yeni iddia: Basını atlatmak için “sahte ceset” planı yapıldı

2019 yılında New York’taki Metropolitan Cezaevi’nde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın ölümü üzerindeki tartışmalar sürerken, kamuoyuna sunulan yeni belgeler dosyaya ilişkin farklı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Resmi ölüm raporlarında Epstein’ın intihar ettiği açıklanmış, ancak olay günü hücre kontrollerinin yapılmaması, güvenlik kameralarının çalışmaması ve iki gardiyanın görev ihmali gibi unsurlar kamuoyunda kuşkulara yol açmıştı. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalarda ciddi güvenlik zafiyetleri tespit edilmişti.

"BASIN MENSUPLARINI YANILTMAK İÇİN"

Son olarak gündeme gelen ve milyonlarca sayfadan oluşan belge setinde ise, Epstein’ın ölümünün ardından cezaevi yönetiminin basın mensuplarını yanıltmak amacıyla plan yaptığı iddia edildi. The Sun'da yer alan habere göre belgelerde yer alan ifadelerde, bazı görevlilerin kutu ve çarşaflardan insana benzeyen bir şekil oluşturduğu ve bunun resmi logolu beyaz bir minibüse yüklendiği ileri sürüldü. Dışarıda bekleyen medya araçlarının bu aracı takip ettiği, Epstein’ın gerçek bedeninin ise dikkat çekmeyen siyah bir araçla tesisten çıkarıldığı ifade ediliyor.

Epstein dosyalarına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde cesedin taşınma sürecine ilişkin detaylar yer alıyor.

İddialara göre bu planın, yoğun basın ilgisinden kaçınmak ve nakil sürecini gizli tutmak amacıyla uygulandığı belirtiliyor. Ancak söz konusu belgelerin doğruluğuna ve bağlamına ilişkin bağımsız bir teyit bulunmuyor.

Fotoğraf: Reuters

ÖLÜMÜNE DAİR TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Dosyada dikkat çeken bir diğer unsur ise Epstein’ın hücresinde bulunduğu belirtilen el yazısı not.

Soruşturma ekiplerinin değerlendirmesine göre, not bir “intihar mektubu” niteliği taşımıyor. Metinde cezaevi koşullarına ilişkin şikayetler -yemeklerin kalitesi, duş imkânlarının yetersizliği ve böcek sorunu- yer alıyor.

Adli tıp uzmanları, bu notun ölüm anındaki ruh haline dair kesin bir kanıt sunmadığını ifade ediyor.

Epstein’ın ölümü, aradan geçen yıllara rağmen kamuoyunda soru işaretleri barındırmaya devam ederken, yeni ortaya atılan iddialar tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Resmi makamlar ise ölümün intihar olduğu yönündeki bulguların değişmediğini belirtiyor.