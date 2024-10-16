ER TV'nin spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'nıb Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayın sırasında yakalanan ER TV spikeri Hülya Kaya, "Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik" dedi.

Kaya, canlı yayında yakalandığı deprem anını anlattı.

Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları söyledi:

"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."