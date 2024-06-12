Er ya da geç kazanacağız

Akbelen Ormanı’nda ağaç kesim izninin uzatılmasına karşı açılan davanın duruşması yarın görülecek. İkizköylü yurttaşlar “Haklıyız, davayı er ya da geç kazanacağız” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesim izninin uzatılmasına karşı açılan iptal davasının duruşması yarın saat 14.30’da Muğla 1’inci İdare Mahkemesi’nde görülecek. Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadele eden İkizköylü yurttaşlar, dava öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

İkizköy muhtarı Necla Işık, Akbelen’de 5 yıldır toprakları için mücadele ettiklerini belirterek "Akbelen Ormanı için, Jandarma gözetiminde 6 günde Akbelen Ormanı yok edildi, kesildi. Jandarmalar aylarca evlerimizi gözetledi. Ormana sokulmadık" dedi. Buna karşın mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Işık "Şu an Akbelen oyuluyor, dinamitler patlatılıyor, su kaynaklarımız yok oluyor. Buna rağmen bu köyden, bu topraklardan gitmemek için inat ediyoruz. Yarın bu haklı mücadelenin Akbelen Ormanı davası var. Bu haklı davaya omuz veren, bizlere destek veren herkesi yine bugün de yanımıza desteğe çağırıyoruz’’ diye konuştu.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTILAR

İkizköylü Aytaç Yakar ise “Havasını, suyunu, toprağını seven bize desteğe gelsin” dedi. İkizköylü yurttaşların avukatlığını yapan İpek Sarıca da şunları söyledi:

“Akbelen Ormanı kesilmesinin hukuki yanı orman tahsis iznin uzatılması işlemi aslında. Bu işlem sayesinde Akbelen Ormanı katledildi. Orman tahsis izni aslında 28 Aralık 2021'e kadar sürüyordu. İznin bitiş tarihinden önce Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekiyor. Fakat bu izin ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı varken, şirket kesim için başvuru yapmış. Müdürlük ise başvuruyu alıyor ve işlem yapmadan askıda bekletiyor. Başvuru konusu hukuksuz bir işlem ve bu işleme dayanarak kesim iznini uzatma kararı veriliyor. O kararla Akbelen Ormanı katledildi ve eko-kırım suçu işlendi. Duruşmada bu iznin iptal edilmesini isteyeceğiz. Doğaya, geleceğe ne kadar saygı duyulduğu bu duruşmada belli olacak.”